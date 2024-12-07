Объявил себя банкротом: петербуржец продал квартиру вместе с матерью

Жительница Северной столицы обратилась в полицию за помощью. Женщина сообщила, что сын продал ее квартиру. Она сама о сделке ничего не знала, передает «МК в Питере».

По словам петербурженки, в октябре в ее квартиру пришла неизвестная пара. После этого женщине позвонил сын. Он рассказал, что продал недвижимость и объявил себя банкротом.

Сначала мужчина успокоил мать и заявил, что та может не съезжать, но за аренду придется платить. Однако потом жительницу Северной столицы все же попросили удалиться.

Через некоторое время новые владельцы вновь наведались в квартиру. После их визита, по словам женщины, она лишилась более миллиона рублей, которые прятала в коробке.

Ранее сообщалось, что россиянка продала мигранту права на дочь. Она получила от иностранного гражданина 30 тысяч рублей.