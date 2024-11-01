Оценила в 30 тысяч рублей: россиянка продала мигранту права на дочь

Иностранец попытался заполучить российское гражданство хитрым способом в Калужской области. Для этого он купил у местной жительницы права на ее дочь.

Об этом стало известно из Telegram-канала Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области. В публикации говорится, что в марте текущего года иностранца записали как отца девочки, мать которой проживает в регионе. Однако потом выяснилось, что иностранец и россиянка виделись все лишь раз. А встретились они для того, чтобы установить отцовство, необходимое для получения гражданства.

Таким образом мать продала права мигранту на свою дочь за 30 тысяч рублей. Суд признал тот факт, что мужчина действовал из корыстных побуждений. Поэтому было принято решение аннулировать запись от отцовстве.

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