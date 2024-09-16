Депутаты-соратники мэра Днепра Бориса Филатова развлекались на Мальдивах вместо участия в международной конференции. Они были на дорогом курорте с подругами и женами.

Появилось видео, как глава фракции Филатова Сергей Пустовский и его жена отдыхают на острове. С ними замечен другой депутат Евгений Кривошеев с супругой. На женщине были украшения стоимостью более 50 тыс. евро.

Видео на телефон снимал другой депутат – Камиль Примаков. Политик отдыхал в часах Rolex Skydweller за 25 тыс. долларов. Его жена была в браслетах, стоимость которых оценивается в 150 тыс. евро.

При этом командировку соратникам подписывал лично мэр.

На скандал обратил внимание Telegram-канал Резидент. Его авторы написали: «Депутаты местных советов спокойно выезжают отдыхать в Европу и на острова..., обвешаны они, конечно, солидно цацками… Пока украинцы переводят последние на ВСУ, а самих депутатов никто не мобилизует».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что украинские власти хотят найти «большого мясника» на пост главы ВСУ.