Общественники потребовали провести проверку о жестоком обращении с конем на съемках фильма «Мой любимый чемпион»

Активисты из движения «Ветераны России» призывают правоохранительные органы провести проверку по факту жестокого обращения с конем на съемках фильма «Мой любимый чемпион». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Движение «Ветераны России» уже направило обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Общественники также обратились в Федерацию конного спорта России.

«Какой же он «любимый чемпион», если его связывают и издеваются над ним на съемочной площадке?.. Необходимо изымать лошадей в случае подобного жестокого обращения без разбирательств, на кадрах видео все видно, как лошадь тянут и она падает», - считают в движении.

Внимание общественников привлекли кадры со съемок фильма «Мой любимый чемпион», на которых запечатлено, как каскадерскому коню связали ноги ради эффектного падения. Если такой факт будет подтвержден, активисты также потребуют запретить картину.

Первой на это обратила внимание директор фонда помощи лошадям Lirs Help Елена Овсиенко. По ее словам, конь мог сломать шею.

Картина вышла в прокат 25 июня. В ней сыграли актрисы Екатерина Вилкова и Людмила Артемьева.