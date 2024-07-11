Фильм с Екатериной Вилковой вызвал возмущение из-за кадров, где лошади связали ноги ради сцены с падением

Федерацию конного спорта обвинили в жестоком обращении с лошадьми после выхода фильма «Мой любимый чемпион». Особое возмущение в картине вызвала сцена, как лошадь поднимается над барьером и приземляется на шею.

Основатель благотворительного фонда Lirs Help Елена Овсиенко рассказала, как снимали данный эпизод. Она обратила внимание на то, что животному специально связали ноги.

«Трое мужчин сзади тянут ноги лошади назад, как только она поднимается над барьером, и лошадь весом около 600 кг приземляется на свою шею и, скорее всего, ломает её», - рассказала Елена.

В комментариях сообщили, что после издевательств животное хромает. Пользователи Сети задались вопросом, «как владелец пошел на такое?» В ответах говорилось, что «за деньги». Многие были уверены, что сцена с лошадью – это компьютерная графика.

«Вжалась в кресло, будучи уверенной, что эта сцена – полностью компьютерная графика, а узнав правду, просто шок, боль, нежелание верить», «Уже через нейросети можно сделать что угодно, зачем же калечить животное», - отмечают пользователи Сети под постом Елены.

Напомним, картина вышла в прокат 25 июня. В ней сыграли актрисы Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева.

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