Обнял спасителя: военкор Поддубный впервые появился на ТВ после ранения

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный месяц провел в НИИ им. Склифосовского после атаки украинского дрона в Курской области, в результате которой он получил серьезные травмы и ожоги 20% тела. Он впервые после ранения появился на телевидении.

Напомним, 7 августа джип военкора после атаки съехал в кювет и загорелся, однако ему удалось выбраться из машины и попросить о помощи у проезжавшей мимо попутки.

Поддубный стал гостем программы «Наши» на канале «Россия 1». В студию также пригласили Николая Рыльского, который не проехал мимо и помог журналисту добраться до больницы.

«Да не трудный был выбор. Любой бы сделал так на моем месте», — сказал мужчина о своем поступке.

Он также вспомнил, что Евгений очень переживал, пока они ехали в больницу, так как опасался попасть в плен.

Сам же Поддубный рассказал, что поддержка людей помогла ему быстро восстановиться. Военкор признался, что ему не терпелось вернуться к обязанностям.

«С трепетом слежу за сводками и не только за ними. На самом деле друзья есть практически во всех соединениях. И ждут, и пишут сообщения в телефоне. Как глоток живой воды», — разоткровенничался он.

Ранее Поддубный сообщил, что после полученных ранений вопрос о его возвращении в зону спецоперации преждевременный. Он признался, что находится «не то, чтобы в рабочем состоянии».