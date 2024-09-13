«Не то, чтобы в рабочем состоянии»: военкор Евгений Поддубный о самочувствии и возвращении на фронт

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный месяц провел в НИИ им. Склифосовского после атаки украинского дрона в Курской области, в результате которой он получил серьезные травмы и ожоги 20% тела. Журналист признался, что пока не планирует возвращаться к работе на фронте.

Евгений подчеркнул, что чувствует себя гораздо лучше, чем месяц назад, но ему предстоит длительный период реабилитации.

«Восстановление длительное после тех ранений, что у меня были, пока вопрос [о возвращении в зону спецоперации] преждевременный. Меня выписали, но я, в общем, еще не то, чтобы в рабочем состоянии», — сказал Поддубный в беседе с Газетой.Ru.

Журналист также поблагодарил людей, которые оказали ему помощь сразу после ранения. Он признался, что плохо помнит то, что происходило после удара дрона.

«Я, к сожалению, плохо помню момент эвакуации, фактически вообще не помню. Поэтому в первую очередь поблагодарить людей за то, что не остались равнодушными и в тяжелых обстоятельствах эвакуировали», — сказал Поддубный.

Напомним, 7 августа украинский дрон-камикадзе атаковал внедорожник Поддубного в Курской области. Журналист рассказывал о боях в окрестностях Суджи. Изначально появились сообщения о его смерти, однако через некоторое время удалось выяснить, что Поддубный жив. Его доставили в местную клинику, после чего транспортировали в Москву. Долгое время военкор находился в реанимации, однако, 26 августа его перевели в ожоговое отделение.

Ранее стало известно, что 13 сентября Евгения Поддубного выписали из больницы. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян.