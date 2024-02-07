«Нужно наслаждаться этим чувством»: актер из «Слова пацана» Зулькарнаев рассказал о своей безответной любви

Российский актер Лев Зулькарнаев, снявшийся в известном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал о чувствах к одной знакомой девушке. По словам знаменитости, в его случае речь идет о безответной любви.

Лев поделился подробностями личной жизни в интервью YouTube-каналу «вМесте». Он рассказал, что уже не в первый раз сталкивается с безответной любовью. При этом актер не видит в этом повода для страданий, наоборот, нужно наслаждаться этим чувством, пока оно не закончилось.

«Как группа «Сплин» пела: «Я люблю, не нуждаясь в ответном чувстве». Это кейс про то, что любовь есть. Нужно наслаждаться этим чувством, принять его. Ты же любишь. А насильно мил не будешь. У меня были такие моменты в жизни. И будут. И боюсь, что есть сейчас», — заявил Зулькарнаев.

А безответная любовь со временем проходит. Сейчас же Лев намерен использовать этот период для конвертации сильного чувства в творчество. Молодой человек пытается сконцентрироваться на новых проектах в кинематографе.

Ранее звезда «Слова пацана» Леон Кемстач рассказал, как отреагирует на отказ девушки познакомиться. По словам юноши, его не расстроит подобная ситуация.