«Нужны меры»: Путин высказался о возвращении в школы оценок за поведение

В случае возвращения в школы практики выставлять учащимся оценки за поведение должны иметь конкретный эффект. Такое мнение высказал 10 декабря президент России Владимир Путин.

Узнав в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека от одного из его членов о том, что оценки за поведение в настоящее время не выставляются в российских школах, президент немного удивился. Он отметил, что у отхода от этой практики наверняка были причины, и призвал изучить вопрос о необходимости её возвращения.

«Если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками. Нужны какие-то комплексные меры», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, принимать решение о том, нужно ли возвращать этот вид оценок, необходимо после консультаций со специалистами и родительским сообществом.

Ранее бывший классный руководитель Владимира Путина рассказала, что сам будущий президент в школе был «озорником», однако учился хорошо.