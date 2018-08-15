logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Школьная учительница рассказала о характере маленького Владимира Путина: «Был, конечно, озорником»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Классный руководитель президента России Владимира Путина разоткровенничалась с представителями СМИ.

На днях Вера Гуревич, классный руководитель главы Росийской Федерации и автор мемуаров о его школьных годах «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя», дала интервью журналистам, рассказав о запомнившихся ей чертах тогда еще будущего президента России. Одна до сих пор сохраняет дружеские отношения с одним из самых успешных ее учеников.

«У меня всегда были доверительные отношения с моими учениками <...> Я не считаю, что моим главным учеником является Владимир Владимирович, у меня очень много достойных бывших учеников — это врачи, программисты, переводчики, учителя, их не перечесть», — сообщила она в беседе с корреспондентом «РИА Новости».

«Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом», — вспоминает Гуревич о юном Путине.

«Восьмой класс он кончил хорошо, без троек, поступил в школу с химическим уклоном, но это его не привлекало, он всегда был гуманитарий и поставил себе цель — обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил, получил все "пятерки", только по сочинению у него была "четверка". Его мечта сбылась, но добился он этого самостоятельно», — поделилась она.

Фото: globallookpress

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Из скромной брюнетки в роковую блондинку: многодетная мама Глафира Тарханова удивила фанатов новым образом
Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
«Мать проговорилась»: в Сети обсуждают беременность молодой помощницы 72-летнего Евгения Петросяна
Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей