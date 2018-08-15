Школьная учительница рассказала о характере маленького Владимира Путина: «Был, конечно, озорником»

На днях Вера Гуревич, классный руководитель главы Росийской Федерации и автор мемуаров о его школьных годах «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя», дала интервью журналистам, рассказав о запомнившихся ей чертах тогда еще будущего президента России. Одна до сих пор сохраняет дружеские отношения с одним из самых успешных ее учеников.

«У меня всегда были доверительные отношения с моими учениками <...> Я не считаю, что моим главным учеником является Владимир Владимирович, у меня очень много достойных бывших учеников — это врачи, программисты, переводчики, учителя, их не перечесть», — сообщила она в беседе с корреспондентом «РИА Новости».

«Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом», — вспоминает Гуревич о юном Путине.

«Восьмой класс он кончил хорошо, без троек, поступил в школу с химическим уклоном, но это его не привлекало, он всегда был гуманитарий и поставил себе цель — обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил, получил все "пятерки", только по сочинению у него была "четверка". Его мечта сбылась, но добился он этого самостоятельно», — поделилась она.

Фото: globallookpress