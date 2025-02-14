«Нужду не справить без соглашения»: экс-муж Бритни Спирс рассказал о разводе с ней

Американский спортсмен Сэм Асгари, бывший муж певицы Бритни Спирс, заявил, что не мог говорить о разводе с ней из-за соглашения о неразглашении. По его словам, такие документы регулируют отношения большей части звезд.

«В Голливуде ты даже нужду не можешь справить без этого соглашения. Это правда», — приводит его слова The Daily Mail.

Несмотря на то, что брак был расторгнут именно по инициативе Асгари, он с теплотой вспоминает свои отношения со Спирс — они поженились в 2022 году после шести лет отношений. Певицу он называет «мегазвездой» и считает, что она «очень уязвима» — в первую очередь к тому, что делают ее близкие.

«Находиться в отношениях с кем-то, кто был такой иконой и находился на вершине своего мира… с кем-то, на кого равнялась Тейлор Свифт и на кого равняются все остальные. Я теперь ее поклонник — после семи лет общения с ней», — говорит он.

Сам же развод спортсмен предпочитает не вспоминать — и подчеркивает, что ему всегда не нравилось внимание общественности к этому событию.

«Я думаю, самое важное — это время, которое мы провели вместе, и то, чему мы научились. И это было большой частью моей жизни, и ее жизни тоже», — заключил Асгари.

Недавно Бритни Спирс застали с помощником по дому, с которым ей приписывают роман.