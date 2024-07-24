Новый вкус: россиянке попался человеческий зуб в варениках из супермаркета

Жительница Барнаула пожаловалась на вареники с картошкой, приобретенные в местном супермаркете. В одном из них она нашла человеческий зуб, передает Telegram-канал Черное и Белое Барнаул.

По данным СМИ, ужасающая находка была сделана после похода в магазин. Содержимое одного из вареников, в котором должна была находиться одна картошка, крайне удивило женщину. Оказалось, что она едва не съела за столом изделие из теста с человеческим зубом внутри.

Однако россиянке повезло и она вовремя заметила опасный предмет. Теперь жительница Барнаула намерена обратиться в соответствующие органы, чтобы те, в свою очередь, взяли вопиющую ситуацию на контроль.

«Великолепные вареники! Сдам для поиска хозяина!» — заявила покупательница.

Ранее необычная ситуация приключилась с екатеринбуржцем. Мужчина пошел в магазин и очнулся на крыше поезда.