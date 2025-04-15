Новая система индексации пенсий в России: что это значит
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Россия перейдет на новую систему индексации пенсий. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, схема предусматривает увеличение выплат дважды в год.
Об этом сообщает ТАСС.
Нововведение ждет россиян с 2026 года. Индексация страховых пенсий станет двухэтапной.
«Они будут увеличиваться дважды: с февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда», - пояснил премьер-министр.
Также в России утвердили стратегию действий в интересах граждан старшего поколения. Она рассчитана до 2030 года. Она предусматривает работу по улучшению качества жизни людей в возрасте. О достойных условиях для активного и здорового долголетия ранее говорил президент России Владимир Путин.
В марте актер Сергей Селин признался, что получает пенсию 42 тыс. рублей и назвал ее хорошей. Артист поблагодарил властей за работу в этом направлении.