«Никто не уходит, не заплатив»: любовница унижала экс-министра культуры Италии

Бывшая любовница экс-министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано систематически издевалась над ним, установив тотальный контроль над его жизнью. Об этом сообщает Open.online со ссылкой на материалы следствия.

41-летняя Мария Розария Бочча, с которой у 62-летнего чиновника был роман, получила удаленный доступ к его телефону и постоянно унижала его.

Во время совместных поездок она запрещала ему закрывать дверь в туалет, а также принуждала звонить жене и признаваться в измене — иногда в присутствии его родителей. В одном из эпизодов Бочча оставила 10-сантиметровую царапину на его лысине. Кроме того, она утверждала, что беременна от Санджулиано, хотя доказательств этому не было.

Как указано в обвинении, министр жил в постоянном страхе.

«Жизнь похожа на ресторан, никто не уходит, не заплатив», – такими словами любовница угрожала экс-премьеру.

На данный момент женщина обвинена в 33 случаях преследования, а также в клевете и вмешательстве в личную жизнь.

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