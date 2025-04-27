Систематически унижала детей: учительницу, поставившую школьницу на колени, уволили

Скандал в школе Братска обернулся увольнением для двух педагогов. Один из них поставил перед всем классом девочку на колени и заставил ее извиняться, передает Telegram-канал Babr Mash.

По информации журналистов, все началось с детской ссоры. Учительница поставила в угол 10-летнюю школьницу. За нее заступилась старшая сестра, и тут в дело вешалась другая женщина-педагог. Она заставила «защитницу» встать на колени перед всем классом и извиниться.

Когда в образовательном учреждении разобрались в ситуации, то учительниц уволили. Однако родители боятся, что последняя, которая систематически унижала детей, может вернуться в школу. В прошлом педагог едва не лишилась работы из-за поведения, но в итоге смогла остаться. Преподаватель, переехавшая из Луганска, сослалась на национальную неприязнь со стороны мам и пап.

Ранее 13-летний школьник в Люберцах объяснил нападение на учителя с молотком. По словам мальчика, преподаватель якобы занижала ему оценки.