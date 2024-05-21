Никакого спортзала: Поклонская раскрыла секрет стройной фигуры

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская заявила, что не ходила в спортзал, а делала упражнения дома. Она раскрыла секрет своей стройной фигуры в интервью 360.ru.

Женщина убеждена, что нужно постоянно заниматься саморазвитием и не подстраиваться под чужие требования. По ее мнению, в каждой женщине есть загадка и сила притяжения. Она дала совет принимать себя такой, какая ты есть.

«Да, можно себя как-то корректировать, как-то, конечно же, менять, развиваться, меняться, но принимать себя такую, какая вы есть, и дальше развивать», — поделилась Наталья.

Поклонская опровергла заявление о том, что ей с природной стройностью легко рассуждать о внешности. Она призналась, что работает над собой даже без возможности ходить в спортзал.

«Для этого надо работать, трудиться, заниматься собой, не лениться. Нет возможности в спортзал ходить? Я, например, не хожу. <…> Интернет открываешь и делаешь гимнастику. Но чем-то заниматься. Читать книги, хорошие эмоции притягивать к себе», — объяснила она.

Ранее Наталья Поклонская рассказала о расстройстве Собчак во время интервью в 2022 году. Экс-прокурор призналась, что осталась довольна разговором с журналисткой, и даже назвала Ксению приятным собеседником. Но один факт оставил Собчак расстроенной.