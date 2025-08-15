«Никакие санкции с нас не сняли»: журналист не смог оплатить покупки российской картой на Аляске

Журналист Валентин Алфимов столкнулся с проблемой при оплате российскими картами на Аляске. Оказалось, что они по-прежнему не работают, несмотря на информацию о временном снятии санкций в отношении России на фоне саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подробности узнал Kp.ru.

Алфимов попробовал оплатить покупки в магазине картой «Мир». Терминал отказал ему в операции.

Расплатиться выпущенной в 2022 году картой Mastercard тоже не получилось. Оказалось, что США приостановили только те ограничения, которые нужны для организации встречи.

«В общем, никакие санкции с нас не сняли. Точнее сняли, но не те, и совсем ненадолго», - сообщил журналист.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что летевших на саммит спецбортом репортеров кормили котлетами по-киевски.