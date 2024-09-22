Ни разу не видели в бою на технике: Эльман Пашаев служил танкистом перед задержанием

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев перед задержанием служил танкистом. Однако никто из боевых товарищей так и не видел его ни разу, передает Telegram-канал Mash.

По данным, Пашаев заключил контракт с Минобороны в феврале. Сначала он служил в стрелковом полку, однако затем перевелся оттуда, так как не поладил с начальством.

На новом месте деле Пашаев нашел общий язык с командованием. Он подружился с командиром бригады, однако с сослуживцами так и не успел увидеться. Бойцы рассказывают, что ни разу не видели Эльмана на технике в бою.

Сейчас бывший адвокат Михаила Ефремова находится в СИЗО. Его арестовали на два месяца. На Пашаева поступили заявления от бывших клиентов. Они пожаловались на Эльмана, который взял гонорар, но не выполнил свою работу. По данному факту были проведены проверки.