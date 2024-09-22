НЕОЖИДАННО
Опубликовано 22 сентября 2024, 11:56
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Ни разу не видели в бою на технике: Эльман Пашаев служил танкистом перед задержанием

Сослуживцы ни разу не видели танкиста Эльмана Пашаева в бою на технике .
Ни разу не видели в бою на технике: Эльман Пашаев служил танкистом перед задержанием

© Kashaev Pavel/East News

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев перед задержанием служил танкистом. Однако никто из боевых товарищей так и не видел его ни разу, передает Telegram-канал Mash.

По данным, Пашаев заключил контракт с Минобороны в феврале. Сначала он служил в стрелковом полку, однако затем перевелся оттуда, так как не поладил с начальством.

На новом месте деле Пашаев нашел общий язык с командованием. Он подружился с командиром бригады, однако с сослуживцами так и не успел увидеться. Бойцы рассказывают, что ни разу не видели Эльмана на технике в бою.

Сейчас бывший адвокат Михаила Ефремова находится в СИЗО. Его арестовали на два месяца. На Пашаева поступили заявления от бывших клиентов. Они пожаловались на Эльмана, который взял гонорар, но не выполнил свою работу. По данному факту были проведены проверки.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
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