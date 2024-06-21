Восьмилетняя сестра Алисы Тепляковой Лейя сдала ЕГЭ и поступает в МГУ

Восьмилетняя сестра Алисы Тепляковой, которая, напомним, в 9 лет стала студенткой МГУ, поступает в вуз. Лейя Теплякова сдала ЕГЭ и направила документы в университет.

Об этом сообщил сайт Kp.ru.

«Очередной ребенок поступает в вуз, подали документы в МГУ», - сообщил отец Лейи Евгений Тепляков в семейном видеоблоге.

Он не раскрыл, сколько баллов за ЕГЭ получила Лейя, но отметил: этого достаточно для поступления.

Мужчина не стал называть факультет, на который подали документы.

Напомним, Алиса Теплякова в 2021 году поступила в МГУ. Она училась платно – на бюджетное место не хватило баллов. Семья судилась с университетом и факультетом психологии. Также неизвестно, была ли отчислена Алиса: первую сессию девочка не сдала.

Ранее глава семейства назвал свою семью малообеспеченной и рассказал о зарплате 50 тыс. рублей. Также Евгений Тепляков жаловался на жилищные условия.