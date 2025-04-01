Невеста Джеффа Безоса вышла в свет со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

Невеста основателя Amazon Джеффа Безоса, журналистка и телеведущая Лорен Санчес вышла в свет с необычным аксессуаром за сотни тысяч рублей. Об этом пишет издание Page Six.

55-летняя возлюбленная миллиардера попала в объективы папарацци после деловой встречи в районе Студио-Сити в Калифорнии. Так, Санчес появилась на публике в облегающей синей майке, джинсовой юбке, остроносых коричневых туфлях и солнцезащитных очках. На фото знаменитость несла в руках белый клатч люксовой марки Balenciaga, выполненный в виде стакана для кофе.

Уточняется, что подобный аксессуар изготовлен из телячьей кожи. Стоимость такого клатча составляет 5750 долларов (примерно 488 тысяч рублей).

Основатель Amazon и журналистка встречаются с 2019 года. На момент начала романа Безос и Санчес состояли в официальных браках, однако вскоре почти одновременно подали на развод и перестали скрывать свои отношения.

В мае 2023 года бизнесмен сделал предложение Лорен Санчес во время круиза на его суперъяхте Koru.

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