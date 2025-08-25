«Неужели нельзя найти более достойного примера?»: Ивана Бунина предложили убрать из школьной программы

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил убрать писателя Ивана Бунина из школьной программы. Он напомнил, что автор уехал из России в сложный период и жил за границей.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Бородина.

Глава ФПБК обратился к Министерству образования и задался вопросом: «Неужели нельзя найти для школьной программы другого, более достойного примера, чем Иван Бунин? Ведь его биография — это откровенное бегство из России в сложный период и жизнь за границей».

Бородин размышлял о том, какой «посыл» отправляется молодому поколению через изучение творчества писателя. Он считает, что нельзя оправдывать предательство талантом и бросить страну, оставшись при этом «великим русским писателем».

«Мне кажется, мы смешиваем два разных понятия: качество литературы и моральный облик человека. Предлагаю убрать Ивана Бунина из программы школьного образования», - написал Бородин.

Ранее он призывал запретить творчество певицы Бьянки в России.