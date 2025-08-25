Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что певицу Бьянку нужно «отменить» в России. Политик назвал слишком эпатажным творчество исполнительницы.

Бородин напомнил, что звезда русского R&B давала концерты в Германии. Кроме того, он указал на пошлость некоторых песен артистки и негативно высказался о ее откровенных нарядах, в которых певица выходит на сцену.

«Зачем нам артисты, которые пропагандируют нетрадиционные ценности* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), дают выступления в странах НАТО и финансируют киевский режим?», — приводит слова Виталия Абзац.

Глава ФПБК пообещал написать обращение в прокуратуру, чтобы правоохранители дали оценку контенту исполнительницы хита «Были танцы» и привлекли ее к административной ответственности.

Ранее Виталий Бородин призвал Министерство культуры РФ проверить Филиппа Киркоров, который, по его мнению позорит звание народного артиста России.

