«Нет никаких оправданий»: в РПЦ предложили привлечь к ответственности продавцов БДСМ-кружек

В РПЦ считают, что нужно привлечь к ответственности продавцов БДСМ-кружек, надпись на которых расшифровывается как «Боже, дай сил мне». Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

На маркетплейсах и в супермаркетах появились кружки с надписью «БДСМ», а снизу расшифровка – «Боже, дай сил мне». Кипшидзе назвал это неудачной попыткой привлечь внимание.

«Мы считаем, что таким коммерческим или маркетинговым шагам нет никаких оправданий. Христианское смирение не исключает необходимости соблюдения правопорядка», – поделился мнением мужчина.

Вахтанг Кипшидзе напомнил о том, что в России есть закон об уважении к чувствам верующих людей. По этой причине нужно оценить продажу таких кружек с точки зрения уголовного или административного законодательства.

Ранее мы писали о том, что в РПЦ призвали принять в России закон о традиционных ценностях.