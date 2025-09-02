Несколько раз заметили на прогулке с новорожденным: сиамских сестер-близнецов Хенсел поздравили с материнством

Эбби и Бриттани Хенсел, которых называют самыми известными сиамскими близнецами в мире, стали мамами. У девушек на свет появился ребенок, пишет People.

Пользователи Сети направляют поздравления Эбби и Бриттани, однако сестры пока не подтвердили информацию о рождении первенца. Джош Боулинг, муж Эбби, также сохраняет конфиденциальность этой истории.

Тем не менее слух продолжает обрастать реальными свидетельствами. Так, кто-то уже видел сиамских близнецов на прогулке с новорожденным. Кроме того, очевидцы утверждают, что сестры привозили ребенка в школу, где работают учителями. Они познакомили своих коллег с малышом и удалились.

Сестры Хенсел рождены с двумя головами, но одним телом. Близнецы соединены друг с другом в области торса, но при этом каждая девушка контролируют свою сторону туловища. Из общего у Эбби и Бриттани кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы.

Ранее сообщалось, что сиамские близнецы Кармен и Люпита Андраде вышли замуж. Официально узами брака свои отношения скрепила лишь Кармен.