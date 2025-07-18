25-летние сиамские близнецы Кармен и Люпита Андраде вышли замуж

Сиамские близнецы Кармен и Люпита Андраде, которые известны в Сети благодаря ведению блога, вышли замуж. Как пояснили 25-летние девушки, официально бракосочетание состоялось только у одной сестры – Кармен. Об этом сообщает Today.

Люпита и Кармен активно рассказывают о своей жизни в соцсетях и имеют довольно большую фан-базу. Недавно они в очередной раз пообщались с поклонниками и признались, что сыграли свадьбу. Мужем одной из сестер стал Дэниел МакКормак, который давно встречался с Кармен.

«У меня повышение, теперь я муж», - объявил Дэниел.

Церемония прошла еще в октябре. Причем свадьбу организовали не пышную. Близнецы позвали лишь самых близких родственников и друзей. Также невеста рассказала, что отказалась от классического белого платья. Вместо него она надела вечерний наряд бирюзового цвета.

«Я не носила белое. Не жалею. Я не люблю белый цвет», - рассказала Кармен.

По словам сиамских близнецов, они сразу поняли, что Дэниел не такой как все. Кармен вспоминала, что, идя на свидание с ним, чувствовала себя спокойно, несмотря на социофобию.

Ранее в Бразилии жених упал в обморок из-за красоты невесты.