«Несерьезное отношение к браку»: в России предложили наказывать за неисполненное обещание жениться

В России предложили узаконить словесное обещание жениться. В случае его несоблюдения вторая сторона была бы обязана выплатить моральную компенсацию.

С такой инициативой выступил заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко. Его мнение приводит NEWS.ru.

«Считаю, что словесное обещание жениться или выйти замуж должно иметь юридическое значение. Часто люди годами обещают своему партнеру заключить брачный союз, а потом расстаются», - заметил активист.

Он подчеркнул: такая многолетняя совместная жизнь ни к чему не приводит. Если же словесное обещание будет иметь юридическую силу, размышляет он, партнер сможет требовать компенсацию.

«Если у людей такое несерьезное отношение к браку, к возлюбленному, к обещаниям, пусть расплачиваются», - считает Мирошниченко.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил штрафовать супругов за неверность. Он считает правильным ввести штраф в размере 50 тыс. рублей за каждого брошенного ребенка. Бородин напомнил, что во времена СССР за измены возбуждали уголовные дела. Он предлагает: если судом будет установлена вина в разводе кого-то из супругов, тот обязан полноценно содержать детей до 18 лет.