«Шансы невелики»: член СПЧ Ева Меркачева высказалась об иске маньяка Пичушкина к ФСИН
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Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала иск маньяка Александра Пичушкина к ФСИН. Она считает, что жалобу осужденного из-за отказа в переводе в колонию Мордовии, скорее всего, не удовлетворят. Мнение правозащитницы узнал сайт «Страсти».
«Я думаю, что шансы очень невелики. И вот почему. На сегодняшний день в Мордовии есть две колонии для пожизненно осужденных, и этим, собственно, регион уникален. И казалось бы, что там должны быть свободные места, и много. Но в действительности в Мордовии сейчас достаточно плотно, я бы так сказала. А вот в "Полярной сове", по моим данным, есть свободные места. То есть она не так заполнена. И ФСИН, отказывая, скорее всего, приводил именно этот аргумент. Кроме того, перевод осужденных к пожизненному сроку из одного учреждения в другое – это достаточно затратное дело, поскольку все должно быть с соблюдением особых мер безопасности и так далее. Ну и, скорее всего, ФСИН ответил, что нецелесообразно», - рассказала Меркачева.
Член СПЧ отметила, что Пичушкин обосновывал необходимость перевода желанием общаться с мамой. Однако, как стало известно Меркачевой, родственница к нему не приезжала и ограничилась телефонными разговорами. Других желающих навещать маньяка тоже нет.
«Что касается суда, то он учтет, для чего Пичушкину быть ближе к Москве. Судя по всему, Мордовию он выбрал именно потому, что она ближе к Москве. И в своем иске он ссылается на возможность общения с мамой. Однако, насколько мне известно, мама никогда на свидания к нему не приезжала. И ей достаточно было телефонных разговоров, по моим данным. По крайней мере, о ее визитах к нему в Ямало-Ненецкий округ не слышала. Соответственно, никого другого, кто бы к нему хотел приезжать в "Полярную сову" и для кого это было бы очень трудно, а вот если он будет в Мордовии, то это будет доступно, особенно я не знаю. Если бы Пичушкин женился на москвичке, он мог бы этим обосновать, но он не женился», - сообщила правозащитница.
Говоря об условиях пребывания в колонии, член СПЧ подчеркнула: они суровые везде.
«Условия тяжелые и там, и там. Наверное, в "Полярной сове" тяжелее еще за счет климатических особенностей. Это край вечной мерзлоты», - заключила Меркачева.
Ранее она прокомментировала убийство подражательницей битцевского маньяка 7-летней девочки в Бердянске. Член СПЧ подчеркивала, что в соцсетях есть группы, в которых фанаты Пичушкина обсуждают его убийства и признаются в любви. Одну из них с ее помощью удалось заблокировать. Также Меркачева рассказала, что делала интервью с Пичушкиным и показала, «насколько он ущербный человек».