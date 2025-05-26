«Шансы невелики»: член СПЧ Ева Меркачева высказалась об иске маньяка Пичушкина к ФСИН

«Что касается суда, то он учтет, для чего Пичушкину быть ближе к Москве. Судя по всему, Мордовию он выбрал именно потому, что она ближе к Москве. И в своем иске он ссылается на возможность общения с мамой. Однако, насколько мне известно, мама никогда на свидания к нему не приезжала. И ей достаточно было телефонных разговоров, по моим данным. По крайней мере, о ее визитах к нему в Ямало-Ненецкий округ не слышала. Соответственно, никого другого, кто бы к нему хотел приезжать в "Полярную сову" и для кого это было бы очень трудно, а вот если он будет в Мордовии, то это будет доступно, особенно я не знаю. Если бы Пичушкин женился на москвичке, он мог бы этим обосновать, но он не женился», - сообщила правозащитница.