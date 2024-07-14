«Ненавижу республиканцев»: перед покушением на Дональда Трампа стрелок записал странное видео

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании незадолго до инцидента записал видеоролик в соцсети, в котором заявил, что ненавидит республиканцев.

На кадрах, которые вскоре исчезли из свободного доступа, 20-летний американец Томас Мэтью Крукс сидит в машине и выступает с угрозами.

«И знаете что? Вы взяли не того парня», - цитирует mk.ru слова Крукса.

При этом, как пишет The Washington Post, Крукс и сам оказался сторонником республиканцем. Об этом свидетельствуют записи о статусе избирателей штата Пенсильвания.

Отмечается, что видеоролик может оказаться фейком. Не исключено, что его записал мужчина, похожий на Томаса Крукса, уже после покушения.

Также опубликованные кадры с заявлениями предполагаемого преступника вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые пользователи предположили, что секретная служба США застрелила не того человека, и что снайпер, ранивший Трампа в ухо, все еще остается на свободе.

По предварительным данным, 20-летний Крук забрался на крышу одноэтажного здания в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп с предвыборной речью, и несколько раз выстрелил из винтовки AR. В результате преступник убил одного человека и ранил двоих, включая Трампа.

После выстрелов кандидат в президенты схватился за ухо и спрятался за трибуну, затем охрана окружила и увела его. На щеке Трампа появилась кровь, однако, он успел пригрозить в камеру кулаком. Позже выяснилось, что он получил легкое ранение в правое ухо.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден намерен стать главой страны во второй раз. Однако его состояние здоровья вызывает опасение. И если раньше в возможности нынешнего лидера вновь занять руководящий пост сомневались лишь противники этой идеи, то теперь в нее все меньше верят даже соратники демократа.