«Немного необычно выгляжу»: Мартиросян рассказал о резкой смене имиджа ради роли

Российский шоумен и юморист Гарик Мартиросян рассказал, как сменил имидж. По его словам, нужно это было для участия в шоу «Наша Russia. 8 марта».

На экранах Мартиросян, играющий Рудика, оператора ведущего новостей Жорика Вартанова, неожиданно для телезрителей предстал без волос, но с усами. Ранее этот персонаж никогда не появлялся в кадре — и Мартиросян решил, что его внешний вид должен иметь какую-то изюминку.

«Вы, наверное, заметили, что я немного необычно выгляжу. У меня усы — чуть-чуть небритость и небольшое присутствие волос на голове. Я никогда в жизни не был небритым, всегда бреюсь гладко и впервые в жизни вот так отращиваю усы», — приводит слова юмориста Газета.Ru.

Мартиросян отметил, что теперь какое-то время будет «лысым и усатым оператором».

Ранее жена шоумена Жанна Мартиросян раскрыла, почему не обижается на шутки мужа.