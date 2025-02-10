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Опубликовано 10 февраля 2025, 15:34
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Жена Гарика Мартиросяна раскрыла, почему не обижается на шутки мужа

Жена комика Мартиросяна Жанна призналась, что на ее шутки нельзя обижаться.
Жена Гарика Мартиросяна раскрыла, почему не обижается на шутки мужа

© Starface.ru

Писательница Жанна Левина-Мартиросян рассказала, что никогда не обижается на шутки супруга, юмориста Гарика Мартиросяна. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Иначе он может подумать, что на мои шутки тоже можно обижаться. А на мои шутки обижаться нельзя!», — поделилась литератор.

Один из фанатов поинтересовался, есть ли у Левиной-Мартиросян свои шутки. Жена комика ответила, что нет. Она пошутила, что приколы ей придумывает муж за еду. Другой поклонник отметил, что у женщины не хуже юмор, чем у ее супруга.

«Спасибо, мама», — ответила Жанна.

Писательница в целом подошла с юмором в своей рубрике «вопрос-ответ». Она призналась, что чувство юмора ей передалось «половым путем». Она добавила, что не хотела бы жить вечно.

«Столько денег на косметологов и пластических хирургов у меня нет», — поиронизировала она.

Левина и Мартиросян узаконили свои отношения в 1998 году. В 2004-м у них родилась дочь Жасмин. А в 2009-м в их семье появился на свет сын Даниэль.

Ранее мы писали, что комики Ревва, Мартиросян и Галустян увеличили доходы на 8 млн рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Гарик Мартиросян
юморист
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