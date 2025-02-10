Жена Гарика Мартиросяна раскрыла, почему не обижается на шутки мужа

Писательница Жанна Левина-Мартиросян рассказала, что никогда не обижается на шутки супруга, юмориста Гарика Мартиросяна. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Иначе он может подумать, что на мои шутки тоже можно обижаться. А на мои шутки обижаться нельзя!», — поделилась литератор.

Один из фанатов поинтересовался, есть ли у Левиной-Мартиросян свои шутки. Жена комика ответила, что нет. Она пошутила, что приколы ей придумывает муж за еду. Другой поклонник отметил, что у женщины не хуже юмор, чем у ее супруга.

«Спасибо, мама», — ответила Жанна.

Писательница в целом подошла с юмором в своей рубрике «вопрос-ответ». Она призналась, что чувство юмора ей передалось «половым путем». Она добавила, что не хотела бы жить вечно.

«Столько денег на косметологов и пластических хирургов у меня нет», — поиронизировала она.

Левина и Мартиросян узаконили свои отношения в 1998 году. В 2004-м у них родилась дочь Жасмин. А в 2009-м в их семье появился на свет сын Даниэль.

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