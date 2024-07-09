Некорректное сравнение: антимонопольная служба встала на сторону «Достаевского» в споре с «Бургер-Кингом»

Федеральная антимонопольная служба вынесла решение по разбирательству между двумя компаниями — «Бургер-Кингом» и «Достаевским». Так, представители последней просили, чтобы ФАС признала некорректным рекламный ролик конкурентов, передает Фонтанка.

В обращении говорится, что «Бургер-Кинг» выпустил рекламу, в котором сравнил себя с «Достаевским», но сделал это крайне некорректно. В опубликованном тексте подчеркивается идея приготовления блюд на огне в первой компании, тогда как во второй этот аспект ставится под сомнение.

ФАС изучила все нюансы спора и выяснила, что заведения бургерной действительно готовят блюда на огне. Но сравнение по этому параметру с «Достаевским» неточно.

«При сравнении в рекламе собственных товаров с товарами конкурентов не допускаются сравнение, основанное на несопоставимых критериях, или неполное сравнение товаров, поскольку это искажает представление о рекламируемом товаре и не позволяет объективно оценить его свойства», — приводят журналисты слова сотрудников антимонопольной службы.

В итоге «Бурге-Кингу» пришлось уступить. Компания удалила рекламу, на чем и настаивали оппоненты.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в ФАС. Он попросил проверить заключения госконтракта с сестрой Меладзе.