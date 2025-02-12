Неизвестный создал криптовалюту в честь певца SHAMAN и Екатерины Мизулиной

На криптоплатформе появились монеты с именами певца SHAMAN и главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной. Кто создал валюту — пока неизвестно. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Отмечается, что мемкоины запустили недавно, и в моменте монета под названием MIZULINA достигала $50. Но затем ее стоимость резко упала до $3. Валюта же SHAMAN сейчас стоит менее $2.

Пока неясно, кто создал монеты. Мизулина опровергла, что как-то причастна к проекту.

«Кто-то запустил монету с моим именем. Я к этому отношения [не имею], если что», - заявила Екатерина Мизулина.

Напомним, что в Сети нередко появляются слухи о романтических отношениях главы Лиги безопасного Интернета и певца. На одном из недавних мероприятий они даже сделали вид, что поцеловались, однако довольно быстро опровергли, что встречаются.

Ранее Екатерина Мизулина опубликовала фото с SHAMAN и написала: «Ты мой».