«Ты мой»: Екатерина Мизулина нежно обратилась к SHAMAN и получила краткий ответ

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале трогательно обратилась к певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN, и получила ответ.

Екатерина опубликовала совместный с 33-летним артистом снимок, сделанный на премьере этно-оперы «Князь Владимир». Ярослав предстал в гриме, а Мизулина стояла рядом и загадочно улыбалась.

«Ты мой», - подписала снимок глава Лиги безопасного Интернета.

Ответ исполнителя хита «Встанем» не заставил себя ждать. Он опубликовал в своем аккаунте эту же фотографию и подписал: «Ты моя».

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни считают, что SHAMAN и Мизулина разыгрывают поклонников, другие же уверенны, что у молодых людей роман.

«Интрига продолжается, страсти накаляются»; «Возможно, это просто пиар концерта!» - гадают комментаторы.

Напомним, недавно в соцсетях появился ролик с участием Ярослава и главы Лиги безопасного интернета. Они улыбались и в какой-то момент приблизились друг другу, а Ярослав прикрыл лицо рукой, имитируя поцелуй.

Позже Ярослав Дронов заявил журналистам, что доказательств поцелуя с Мизулиной не было и нет. Он пообещал рассказать, что его связывает с главой Лиги безопасного интернета на сольном концерте 9 марта.