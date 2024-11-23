Не знают его песен и боятся давать разрешение: почему концерт Канье Уэста не состоится в Москве

Московские чиновники бояться давать разрешение на проведение концерта Канье Уэста в столице. Все дело в том, что они не знаю песен американца и опасаются, передает Telegram-канал Mash.

Менеджеры, которые вели переговоры с командой Йе, должны были получить согласие от артиста, спонсоров и властей Москвы. Однако с последними ничего не вышло.

Никто из чиновников не решился поставить подпись и разрешить концерт Канье. Они оказались не знакомы с творчеством американского рэпера. А владельцы площадок не стали отдавать их в аренду без согласования мероприятия с властями.

Ранее модель Ким Кардашьян призналась, что с трудом справляется с воспитанием детей. По ее словам, ее бывший супруг Канье Уэст не принимает участие в этом.