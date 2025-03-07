Опубликовано 07 марта 2025, 13:451 мин.
«Не все так думают»: вот что возмутило иностранцев в песне «Я русский»
Иностранцы не оценили строчку «всему миру назло» в песне SHAMAN «Я русский».
© Korobeynikov Dmitry/East News
Некоторых иностранцев опечалило прослушивание песни «Я русский» исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Это выяснил «Царьград».
Как сообщается, недовольство и даже грусть жителей зарубежья вызвала конкретная строчка из припева. А именно — «всему миру назло».
По мнению пользователей Сети, проживающих в других странах, это является преувеличением — потому что не все видят в русских врагов и огорчаются из-то того, что Россия существует.
«Все люди разные, и не все так думают», — приводит «Царьград» слова одного из комментаторов.
Ранее мы писали о том, что мама SHAMAN не может общаться с внучкой.