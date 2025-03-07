Некоторых иностранцев опечалило прослушивание песни «Я русский» исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Это выяснил «Царьград».

Как сообщается, недовольство и даже грусть жителей зарубежья вызвала конкретная строчка из припева. А именно — «всему миру назло».

По мнению пользователей Сети, проживающих в других странах, это является преувеличением — потому что не все видят в русских врагов и огорчаются из-то того, что Россия существует.

«Все люди разные, и не все так думают», — приводит «Царьград» слова одного из комментаторов.

Ранее мы писали о том, что мама SHAMAN не может общаться с внучкой.