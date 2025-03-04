«Не знаю, что произошло»: мама певца SHAMAN не может общаться с внучкой

Мама певца SHAMAN Людмила Дронова рассказала, что сейчас не может общаться с его дочерью Варей. Причина утраты контакта женщина не раскрыла.

Некоторыми подробностями она поделилась в интервью проекту «Почему так?». На высказывания Людмилы Дроновой обратил внимание StarHit.

«Сейчас мы не общаемся. А раньше я всегда была рядом с Варей. Я для этого и приехала в Москву, чтобы находиться рядом. Потом не знаю, что там произошло», - поделилась женщина и добавила, что внучка приезжала к ней.

Людмила благодарна матери Вари, с которой ее сын давно расстался. Дронова не скрывает: Марина растила дочь одна, отец хоть и помогал материально, видел дочь редко. Мама музыканта говорит, что хорошо общалась с женщиной – окружающие считали их подружками.

«Вот просто так сложилось. Жалко, что время идет, хочется быть бабушкой, когда ребенок маленький. Просто чувствую, что Варя тоже этого хочет», - разоткровенничалась мама певца.

Она признается, что не обижается. Сын успокаивает ее и говорит, что «надо подождать – всему свое время».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске раскритиковали концерт SHAMAN. Интернет-пользователи пришли к выводу, что для создания видимости наполненности зала на мероприятие пригласили студентов и бюджетников.