«Не удивляйтесь»: Наталья Поклонская сменила образ до неузнаваемости

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская предстала перед подписчиками своего Telegram-канале в необычном образе. Она нарядилась в кельтский костюм в честь древнего праздника Сайман.

Пока большая часть людей отмечала наступление Хэллоуина, Поклонская на своей странице радовалась приходу Саймана — дня, когда вспоминают ушедших предков и готовят им угощение.

Кроме того, по словам Натальи, ночь в период наступления праздника обладает магическим свойством. Люди, желающие изменить что-то в своей жизни, могут использовать этот момент.

«Избавьтесь от страхов, будьте честными с собой. Знаю, что у вас обязательно все получится! И если в эту магическую ночь с вами произойдет что-то необычное, не удивляйтесь», — написала Поклонская.

Сама Наталья изменилась до неузнаваемости. На опубликованном фото она предстала перед подписчиками в образе кельтки с боевой раскраской на лице.

Ранее журналистка Ксения Собчак ужаснула подписчиков образом на Хэллоуин. Пользователи посчитали его очень правдоподобным.