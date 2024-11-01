«Завуалированная вампирша»: Собчак ужаснула подписчиков образом на Хэллоуин

31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин — популярный праздник в Европе и США. Российские звезды решили перенять западные традиции и примерили на себя устрашающие образы. Преобразилась и Ксения Собчак: телеведущая показала подписчикам в соцсети жуткое преображение.

Судя по всему, знаменитость превратилась в утопленницу. Она надела парик с черными волосами, а в глаза вставила линзы, напоминающие цвет глаз мертвеца. На лице у Ксении красовались шрамы и ярко-фиолетовые синяки.

«Когда закончилась подписка на faceapp. Спокойной ночи, малыши», — написала телеведущая.