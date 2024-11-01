«Завуалированная вампирша»: Собчак ужаснула подписчиков образом на Хэллоуин
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31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин — популярный праздник в Европе и США. Российские звезды решили перенять западные традиции и примерили на себя устрашающие образы. Преобразилась и Ксения Собчак: телеведущая показала подписчикам в соцсети жуткое преображение.
Судя по всему, знаменитость превратилась в утопленницу. Она надела парик с черными волосами, а в глаза вставила линзы, напоминающие цвет глаз мертвеца. На лице у Ксении красовались шрамы и ярко-фиолетовые синяки.
«Когда закончилась подписка на faceapp. Спокойной ночи, малыши», — написала телеведущая.
Образ понравился подписчикам звезды — они посчитали его очень правдоподобным. Но не обошлось и без колких фраз.
«„Ксюша — завуалированная вампирша“, „Вий. Продолжение“, „Образ классный получился“, „Обычно я так выгляжу утром, когда не смыла макияж перед сном“, „Чертовски хороша“», — отметили они.
Напомним, ранее Ксения Собчак раскритиковала певицу Кристину Агилеру за образ Дракулы к Хэллоуину. Журналистка считает, что артистке нужно было тщательнее думать над костюмом.