Не смог оплатить проезд из-за разрядившегося телефона: водитель маршрутки взял в плен ребенка

Жительница Уфы пожаловалась на водителя маршрутки, который удерживал в салоне несовершеннолетнего. Ребенок не мог оплатить проезд из-за проблем с телефоном, передает mkset.ru.

По данным СМИ, история вызвала резонанс после публикации в социальных сетях. Очевидица конфликтной ситуации рассказала, что у школьника разрядился телефон, поэтому он не смог оплатить проезд.

Водитель стал давить на несовершеннолетнего: он пугал его полицией, а также обещал высадить за две остановки от нужной. Потом мужчина вовсе отказался выпускать школьника.

За него вступилась очевидица. Тогда водитель переключился на нее. Он также отказался высадить женщину с ребенком на нужной остановке. Ни местные власти, ни правоохранители пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее в Барнауле ребенка высадили вдали от дома поздно вечером. У него не оказалось пяти рублей, чтобы оплатить проезд.