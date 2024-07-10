Не простые люди: установлены личности родителей, которые не встали под гимн России в Нальчике

Среди родителей, которые не встали под гимн России на выпускном в Нальчике, оказались начальник отдела крупной компании, жена тренера и супруга крупного застройщика.

О том, что личности родителей установлены, сообщает «Царьград».

Издание отмечает, что среди них был 43-летний топ-менеджер. Его официальная зарплата превышает 180 тыс. рублей, но несмотря на это, жена подавала документы для получения пособия. Они являются родителями ребенка, который закрыл уши во время исполнения гимна. В Сети потребовали уволить оскандалившегося сотрудника.

Еще одна участница инцидента – жена тренера. Пользователи Сети стали интересоваться, какие меры будут приняты в отношении спортсмена.

Третьим участником скандала издание назвало жену бизнесмена, компания которого построила в Нальчике несколько жилых комплексов.

Ранее муж одной из сидевших во время гимна женщин попытался объяснить поступок. Он заявил, что у супруги варикоз, в связи с болезнью были предоставлены соответствующие справки.