Не признает его работу научной: Кашпировский потребовал 15 тысяч долларов с психолингвиста Татьяны Черниговской

Экстрасенс Анатолий Кашпировский намерен через суд добиться опровержения слов психолингвиста Татьяны Черниговской, а также получения компенсации. Специалист не признает работу гипнотизеру научной, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Черниговская после многочисленны публикаций про Кашпировского в Сети заявила, что исследовательница мозга Наталья Бехтерева изучала деятельность экстрасенса из 90-х. В итоге она пришла к выводу, что в работе Анатолия нет ничего, имеющего отношения к науке.

Кашпировский, узнав об этом, обиделся и представил ситуацию в другом свете. По словам гипнотизера, исследовательница мозга, наоборот, назвала его способности неординарными и все-таки признала научными.

После этого представители мага пригрозили Черниговской. Доктору наук дали три дня, чтобы извиниться и опровергнуть сказанное. В противном случае с ученой пригрозили взыскать 15 тысяч долларов.

Ранее общественники сорвали сеанс Кашпировского. Они устроили потасовку со зрителями.