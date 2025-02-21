Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов служить при любой власти. Он не предан лично Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пасынок военнослужащего Иван.

В беседе с журналистами aif.ru молодой человек отметил, что у главкома есть подарки от разных правителей. Сырскому важна только служба, а политических пристрастий он не имеет.

«Сырский не предан лично Зеленскому... Никогда в жизни у него не было привязанности к определенному политику или политической идее. Для него самое главное в жизни — это его военная карьера», — рассказал Иван.

Также молодой человек допустил, что главнокомандующий ВСУ будет служить и при пророссийском кандидате. Сам Иван намерен организовать пророссийскую акцию на День защитника Отечества. Он проедет по Австралии, где проживает, с флагом РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о низком рейтинге Владимира Зеленского среди украинцев. Он намекнул на его несущественную роль в переговорном процессе с Россией.