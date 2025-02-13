«Пока» принимает участие в переговорах: Дональд Трамп заявил, что у Зеленского низкий рейтинг на Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал перед новым сроком, что урегулирует конфликт на Украине. В очередной раз высказываясь по этой теме, американский лидер заявил, что его коллега Владимир Зеленский не пользуется особой популярностью на родине, из-за чего там должны будут пройти новые выборы.

Трампа спросили во время эфира по SkyNews о том, поддерживает ли он возможные территориальные уступки Киева. Глава США отметил, что Зеленскому необходимо делать то, что нужно. Также он учел, что рейтинг украинского лидера, «мягко говоря», не особо хороший.

Этим президент Штатов дал понять, что Зеленский принимает участие в переговорах лишь пока что. В какой-то момент украинцам потребуются выборы, и место нынешнего главы займет другой человек.

Ранее стало известно, о чем Владимир Путин и Трамп полтора часа разговаривали по телефону. Российский глава пригласил американского коллегу в Москву.