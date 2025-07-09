Не потому, что она кадровый дипломат: послом Украины в Швеции назначили Светлану Залищук

Послом Украины в Швеции стала общественная деятельница и журналистка Светлана Залищук. Как сообщили неофициальные источники, знакомые с ситуацией, она встречалась со шведским дипломатом Мортеном Энбергом, что и стало причиной для соответствующего решения.

Залищук не является кадровым дипломатом. Несмотря на это, президент Украины назначил ее послом в Швеции.

Как сообщают СМИ, в 2016 году журналистка попала в скандал. В декларации она пыталась скрыть покупку квартиры в центре Киева. Стоимость недвижимости оценивалась в 270 тыс. долларов.

Об Энберге известно, что после работы в посольстве Швеции он был главой Офиса Совета Европы на Украине, а также директором программы USAID «Рада: следующее поколение».

Залищук – выпускница киевского Института журналистики. В 2018 году она вышла замуж за британского юриста.

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