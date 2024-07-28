Не поцеловал руку: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал ребенку пощечину

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался в центре скандальной ситуации. Президент дал пощечину маленькому мальчику. Несовершеннолетний не поцеловал руку лидера, за что впоследствии был им наказан.

Кадры инцидента публикует Telegram-канал BRIEF. На них видно, как к турецкому лидеру подходит ребенок. Эрдоган протянул мальчику руку с мыслью, что тот ее поцелует. Но вместо этого он захотел пожать ее. Президент не оценил стремление несовершеннолетнего и дал ему пощечину.

Немного погодя мальчик понял, в чем дело и поцеловал руку главы государства. Следом за ним ту же самую манипуляцию с рукой провернул другой ребенок. Этого требует традиции восточной страны.

Ранее стало известно, куда пропал 81-летний президент США Джозеф Байден. Глава государства подхватил коронавирус и продолжительное время лечился от него.