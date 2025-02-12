«Не может не вмешиваться»: звезда «Друзей» хочет разрушить отношения своего друга

Американская актриса Дженнифер Энистон очень сильно переживает за судьбу своего коллеги по сериалу «Друзья» Дэвида Швиммера. Как выяснил Radar Online, тревожная Энистон считает, что новая подруга Швиммера может испортить ему жизнь.

Напомним — 58-летний Швиммер встречается с 29-летней студенткой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Элианой Джолковски. Недавно влюбленных заметили на романтическом свидании в ресторане Spago в Беверли-Хиллз. Ранее он состоял во множестве отношений — с певицей и актрисой Тиной Барретт, рокершей Джиной Ли, испанской актрисой Карлой Алапонт, актрисой Мили Авиталь и певицей Натали Имбрулья. Его единственный брак с художницей Зои Бакман закончился разводом в 2017 году после семи лет брака и рождения одного ребенка. И Энистон опасается, что очередная интрижка не принесет ее другу ничего хорошего.

«Джен не может не вмешиваться, а Дэвид для нее очень много значит. Она не считает, что Джолковски — хорошая партия для него», — приводит Radar Online слова источника.

Как пишет портал, Энистон неоднократно наблюдала, как Швиммер «метался от одних отношений к другим». Она не хочет снова видеть, как он страдает, и полагает, что ему будет лучше с кем-то одного с ним возраста.

Ранее мы писали, что Энистон впервые раскрыла правду о романе с бывшим президентом США.