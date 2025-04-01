Названа самая богатая знаменитость по версии Forbes

Известны имена представителей медиаиндустрии, которые стали самыми богатыми по версии Forbes. Режиссер Стивен Спилберг возглавил этот список с состоянием в 5,3 миллиарда долларов. Об этом сообщается в 39-м ежегодном рейтинге долларовых миллиардеров печатного издания.

По данным источника, Спилберг разбогател на своих легендарных фильмах «Челюсти», «Инопланетянин», «Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода». Кроме того, режиссер получает 2% от продаж билетов в тематических парках Universal.

На втором месте оказался кинопродюсер, сценарист, режиссер Джордж Лукас, прославившийся благодаря «Звездным войнам». В 2012 году он продал права на франшизу Disney и получил за это 4 миллиарда долларов. Сейчас его капитал составляет 5,1 миллиарда.

Третью строчку в списке занял баскетболист Майкл Джордан с состоянием в 3,5 миллиарда долларов. Он известен не только как легенда спорта, но и предприниматель. Его партнерство с компанией Nike приносит свыше 100 миллионов долларов в год на продаже продукции бренда Jordan.

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