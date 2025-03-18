Отказавшийся от 1 млн долларов математик Перельман покупает дешевые продукты

Математик из Петербурга Григорий Перельман, которому 15 лет назад присудили премию тысячелетия в размере 1 млн долларов, покупает дешевые продукты, ведет затворнический образ жизни. Напомним, мужчина отказался от денег, хотя доказал гипотезу Пуанкаре, над которой работали сотни ученых.

О жизни Перельмана сообщает 78.ru. Журналисты встретили Перельмана в магазине. При попытке завести разговор математик попросил оставить его в покое. В магазин он ходит почти каждый день.

Сотрудники продуктового супермаркета рассказали, что мужчина «обычно покупает вермишель, творог, яблочки». По словам сотрудницы, Перельман берет «все дешевенькое».

Соседка математика рассказала, что Перельман «ни с кем не общается», но всегда здоровается.

В школе, где учился математик, в музее хранится его письменная работа по геометрии – в ней стоит четверка, хотя решение правильное. Директор лицея, который является кандидатом физико-математических наук, рассказал, что знаменитую работу Перельмана могут понять 10-20 человек в мире, он в их число не входит.

Ранее сообщалось о жизни отца основателя Telegram Павла Дурова – Валерия. Известно, что мужчина живет в спальном районе Петербурга как затворник.