Насобирал нарушений на 642 тысячи рублей: футболисту сборной России Дмитрию Баринову грозит 15 суток ареста

Капитана «Локомотива» и игрок сборной России Дмитрий Баринова может оказаться в неприятной ситуации из-за неоплаченного штрафа. Он больше года не может рассчитаться за езду без детского кресла, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, всего за полтора года спортсмен насобирал рекордные для Российской премьер-лиги 703 нарушения на 642 тысячи рублей на своем черном Gelandewagen, который приобрел в начале 2022 года. Чаще всего Баринов нарушал скоростной режим — 388 раз.

Кроме того, уже на протяжении года футболист не может погасить штраф, полученный за езду без детского кресла. Из-за того что сроки оплаты давно прошли, на Дмитрия могут наложить штраф в два раза больше. Помимо этого, члена национальной команды могут арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы.

Другой российский футболист Артем Дзюба 100 раз нарушил ПДД меньше чем за год. Он насобирал их на своем Mercedes.