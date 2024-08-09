Езда непристегнутым, превышение скорости: Артем Дзюба получил 100 штрафов меньше чем за год

Футболисту Артему Дзюбе пришло 100 штрафов меньше чем за год. Он насобирал их на своем Mercedes, передает Life.ru.

По данным СМИ, спортсмен превышал скоростные ограничения, при чем делал это неоднократно. Кроме того, Дзюба на своем Mercedes S63 нарушал требования дорожной разметки, ездил не пристигнутым ремнями безопасности, а также катался по выделенной полосе для специального транспорта.

Только за 3 августа этого года Артем превысил скорость сразу пять раз. На одном из участков трассы он ехал на 30 километров в час быстрее установленного режима. Всего же иномарка насобирала более 300 штрафов.

Появляющиеся задолженности Дзюба старается как можно быстрее закрывать. Он уже заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов. Сейчас на нем числится долг в размере 6 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Соболев получил 557 штрафов за езду на «Гелендвагене». Превышение скоростного режима — любимое нарушение спортсмена.